جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من آبي أحمد، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات، أن الاتصال تناول سبل تنمية علاقات التعاون بين البلدين "في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة".

كما تناول الجانبان مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، خاصة في الدول الإفريقية.