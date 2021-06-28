كما أكد متحدث باسم الجيش الأميركي أن قوات أميركية في سوريا تعرضت لهجوم بالصواريخ.

وذكر المتحدث الكولونيل وين ماروتو في تغريدة على "تويتر"، أن الهجوم وقع الساعة 7:44 بالتوقيت المحلي، وأنه يجري حاليا تقييم الأضرار.

ولم يسفر القصف عن سقوط ضحايا، حسب المصدرين.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) القصف، من دون أن تحدد مصدره.

وردا على ذلك، استهدف التحالف الدولي بقيادة واشنطن "بالمدفعية الثقيلة" مدينة الميادين التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران في الريف الشرقي لدير الزور، وفقما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس".

وكان المرصد أشار قبل وقت قليل إلى سماع انفجارات في مدينة الميادين، التي تنتشر فيها ميليشيات طهران.

وتأتي هذه التطورات بعدما شنت الولايات المتحدة ليل الأحد ضربات جوية على فصائل تدعمها إيران في العراق وسوريا، ردا على هجمات استهدفت مصالحها في العراق في الأشهر الأخيرة، ونسبتها واشنطن إلى فصائل موالية لطهران.

واستهدفت الضربات الأميركية، وفق واشنطن، منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا وموقعا واحدا في العراق.

وخلف القصف الأميركي خسائر مادية، وأعقبه تحليق في أجواء المنطقة لمقاتلات أميركية وأخرى للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.