وبعد أشهر من الغياب بسبب جائحة كورونا، بدأت حركات الطائرات القادمة إلى مطار رفيق الحريري في بيروت في الازدياد، حاملة أبناء لبنان المحملين بالأشواق، والهدايا أيضا.

وتركت جائحة كورونا والأزمات التي خلفتها أثرها على المغتربين اللبنانيين، ومع ذلك فإنهم لم يبخلوا في جلب الهدايا، وفوق ذلك جلبوا معهم حليب الأطفال والأدوية والمسكنات وعلاجات الأمراض المزمنة، شعورا منهم بحاجة ذويهم إليها وفقدانها من الصيدليات.

وعبر قادمون في قاعة الوصول في مطار رفيق الحريري الدولي لموقع "سكاي نيوز عربية" عن دعمهم لأهاليهم ووطنهم، لا سيما في هذه الظروف الصعبة، وقالوا إنهم حملوا معهم حقائبهم حليب الأطفال والأدوية، آملين أن تسهم زيارتهم الصيفية في انتعاش ولو بسيط في أوضاع ذويهم.

وقال المغترب جمال الأيوبي الذي وصل من بلد عربي: "بمجرد علم أحدهم بعودتك إلى لبنان تتسارع الاتصالات التي تطلب منك حمل بعض الأدوية للأهل، فالمغترب يتعاطف مع ذويه في لبنان".

وأضاف الأيوبي: "غالبية الحقائب محملة بالأدوية بدءا من حبة البنادول وصولا إلى أدوية الأمراض المزمنة".

وقالت اللبنانية التي تحمل أيضا الجنسية الأميركية رنا شريفة، لموقع "سكاي نيوز عربية": "قطعت المسافات وعبرت البحار إلى مدينة صيدا، لأحمل العلاج لأمي وللأهل والأصدقاء".

وأضافت: "كنت من أوائل الوافدين إلى لبنان وسأبقى حتى نهاية العطلة. لفتني أثناء رحلة العودة في مطار شارل ديغول (في باريس) أن معظم ركاب الطائرة التي أقلتني بعد وصولي من الولايات المتحدة كانوا لبنانيين، مما يعني أن اللبنانيين المقيمين في فرنسا أيضا كانوا متوجهين إلى لبنان".

وقالت حنان غادر: "قريبا سأكون في بيروت محملة بعلب الأدوية إلى أهلي وأهل أصدقائي في بلاد المهجر".

ووفق مصادر خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن عدد القادمين إلى لبنان خلال الأيام الماضية ارتفع بشكل كبير، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج وإفريقيا.

وتظهر الأرقام ارتفاعا في أعداد القادمين إلى لبنان مقارنة بسنوات سابقة، خاصة من الولايات المتحدة الذين يحتلون أعلى اللائحة من حيث العدد، حيث يعودون لزيارة الأهل والسياحة نظرا لانخفاض التكلفة، ويحملون معهم احتياجات ذويهم من الأدوية وحليب الأطفال الشحيح في لبنان.

ويقول رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن، لموقع "سكاي نيوز عربية": "بدءا من شهر يونيو الجاري، بدأت حركة الوافدين إلى مطار رفيق الحريري الدولي تتزايد وقدرت بـ8 آلاف راكب يوميا، وهي نسبة جيدة مقارنة بالوقت نفسه من عام 2019 أي بزيادة تبلغ 40 بالمئة، علما أن وضع لبنان كان حينها بألف خير".

وأضاف الحسن: "يعتبر مطار رفيق الحريري اليوم من أقوى المطارات في العالم، خصوصا مقارنة بتلك التي توقفت بسبب جائحة كورونا، فمطارنا في الطليعة وهذا يعطي البلد دفعة إيجابية".

ونوه الحسن بالخطوة التي قامت بها الدول الأوروبية مؤخرا، حيث فتحت مطاراتها أمام الرحلات القادمة من لبنان وتم تصنيفه من البلدان البيضاء، وهذا من شأنه أن يزيد من حركة نقل الركاب في يوليو المقبل.

وتوقع المسؤول أن يسجل شهر يوليو ارتفاعا كبيرا "خصوصا إذا ترافق مع حلحلة للوضع الحكومي والاقتصادي رقما قياسيا في عدد الوافدين إلى بيروت عبر المطار"، فيما ينتظر أن يلامس عدد الوافدين 11 ألف راكب يوميا.

وأشار الحسن إلى أن "نسبة اللبنانيين المغتربين من القادمين ككل في الطليعة حاليا"، لافتا إلى نسبة أخرى تليها هي للعراقيين الذين بدأوا يقصدون لبنان إما للسياحة أو بهدف متابعة علاجهم.

وعن الازدحام الذي يشكو منه الوافد، قال الحسن إنه قام برفقة لجنة كورونا بجولة تفقدية، اتخذ بعدها تغييرات أبرزها عدم التواجد في قاعة الاستقبال نهائيا.

وفيما يتعلق بإجراء فحوص الـPCR، قال الحسن إن "إجراءات عاجلة اتخذت من شأنها تسريع العملية"، ووعد بتنظيم استلام الحقائب بدءا من الثلاثاء المقبل.