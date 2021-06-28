وأكد الحشد الشعبي المدعوم من إيران مقتل 5 من عناصره في القصف الأميركي لمراكز تابعة له عند الحدود العراقية السورية، وتوعد بالرد على القصف الأميركي لمواقعه.

وقال البنتاغون في بيان إن الهجمات استهدفت مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع ثالث في العراق على الحدود بين العراق وسوريا.

وأضاف أن المنشآت المستهدفة كانت تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران من بينها "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء".

وأكد بيان وزارة الدفاع الأميركية أن الهجمات "تظهر أن الرئيس جو بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأميركيين".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إنه "بتوجيه من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأميركية في وقت سابق هذا المساء غارات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في منطقة الحدود العراقية السورية".

وأضاف أن الضربات تأتي في أعقاب "هجمات جماعات مدعومة من إيران، تستهدف المصالح الأميركية في العراق".

وذكرت مصادر أمنية عراقية في وقت سابق، لسكاي نيوز عربية، أن طيرانا حربيا قصف مقرات الحشد الشعبي داخل الأراضي السورية بالقرب من مدينة القائم الحدودية، مشرا إلى أن الدخان يغطي سماء المنطقة.