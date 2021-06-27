وأكد حيدان، أثناء زيارته للقاهرة، على تطلع أجهزة الأمن اليمنية إلى المزيد من التعاون الأمنى مع نظيرتها المصرية، لمواجهة ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات مرتبطة بتنامى ظاهرة الإرهاب وانتشار التنظيمات المتطرفة.

وقال وزير الداخلية اليمني خلال لقائه مع نظيره المصري اللواء محمود توفيق، إنه يرغب فى توسيع قاعدة استفادة كوادر الشرطة اليمنية من الخبرات المصرية الرائدة في مجالات التدريب بمختلف التخصصات الأمنية، فى إطار العلاقات الأخوية التى تربط بين الجانبين.

وأكد توفيق على أهمية زيارة نظيره اليمنى للقاهرة فى إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمى، مشيرا إلى أهمية تطوير أطر التعاون الأمنى بين الجانبين المصرى واليمنى انطلاقا من الروابط التاريخية المشتركة والعلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين.

ورحب الوزير المصري بتوسيع قاعدة استفادة كوادر وزارة الداخلية اليمنية من الإمكانات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التى تعقدها الوزارة فى كافة المجالات الشرطية المطلوبة، فى إطار ما وصفه بالتزام وزارة الداخلية المصرية بدعم أجهزة الأمن فى الدول العربية الشقيقة، وإدراكا منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها.

وخلال اللقاء أيضا، أكد الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن التحديات الأمنية الراهنة من خلال قنوات الاتصال المعنية.

يذكر أن وزير الداخلية اليمني يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه، لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتي الداخلية فى البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.