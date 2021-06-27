وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

كما أعلن التحالف أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا آخر أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه مدينة نجران جنوبي المملكة.

وأضاف التحالف أن محاولات المليشيات العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الليلة، عن اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

كما أعلن التحالف في وقت سابق الليلة، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المنطقة الجنوبية من السعودية.

وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام طائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.