وقالت تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

كما أعلن التحالف في وقت سابق الليلة، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المنطقة الجنوبية من السعودية.

وقال إن الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدا استمرار محاولات الميليشيات الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف إنه يقوم باتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين.

وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام طائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.