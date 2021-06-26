وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، إن" الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقاً".

وبين سيف البدر أن مواجهة الموجة الجديدة "تتطلب التركيز على طرق الوقاية، وأهمها لبس الكمامات والتباعد المكاني، فضلاً عن التلقيح".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الى أن "وزارة الصحة بدأت بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة وأعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

ولفت البدر إلى ضرورة الالتزام والتطبيق الجاد لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ودعوة جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تفعيل نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية واعتماد المصادر العلمية الرصينة في نقل المعلومات.

وشدد على دور القيادات الدينية والعشائرية والمجتمعية والشخصيات العامة في نشر ثقافة التوعية الصحية عن جائحة كورونا وعن طرق الوقاية منها، والدعوة الى تلقي اللقاحات.

وأكد البدر استمرار مؤسسات وزارة الصحة في تقديم مختلف الخدمات الصحية لمرضى كورونا، فضلاً عن الخدمات الصحية الأخرى بمختلف مستوياتها.

يشار إلى أن العراق يتصدر الدول العربية في قائمة الأكثر إصابات بفيروس كورونا المسبب لجائحة كوفيد-19.

فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في العراق إلى 1,316,418 إصابة، من بينها 17,033 حالة وفاة، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح التي تم توزيعها في البلاد 805,363 جرعة لقاح.