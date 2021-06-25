شهود عيان

وقال أمجد مصطفى، وهو شاهد عيان من سكان شارع الأحرار الواقع به العقار المنهار، إن المبنى مكون من 5 طوابق، كل طابق به 7 شقق، بالإضافة إلى الطابق الأخير (السطح) الذي تسكن فيه 20 أسرة.

وأضاف الشاهد في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه صدر قرار بترميم العقار عام 2018، لكنه لم ينفذ حتى الآن، مشيرا إلى أن في الفترة الأخيرة بدأت تتساقط أجزاء من المبنى، لكن رئيس حي العطارين "لم يتحرك".

وتابع حديثه بالقول إنه في حوالي الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة، كانت هناك أصوات صراخ تأتي من العقار، مضيفا: "سمعنا أصوات تنادي (إلحقونا العقار بيقع)، مما دفع جميع سكان الحي إلى طلب النجدة والإسعاف، خاصة بعد سقوط الجزء الأمامي بالكامل".

المفقودون

وأكد الشاهد أن العقار يعد من أكبر عقارات منطقة العطارين في الإسكندرية وأقدمها، منوها إلى أن 4 السكان لا يزالون في عداد المفقودين.

من جانبه، قال مصدر أمني إن قوات الحماية المدنية أنقذت حتى الآن 4 أشخاص، من بينهم شخص مصاب تم نقله إلى مستشفى العطارين، وهو في حالة حرجة.

وأضاف المصدر أن المفقودين حتى الآن هم 3 نساء وطفلة، موضحا أنه جاري البحث عنهم .

وأكد المصدر في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحماية المدنية وجميع أجهزة محافظة الإسكندرية "انتقلت إلى موقع الحادث منذ وقوعه.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا من حي وسط الإسكندرية، يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 في شارع مرسي بدر بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

وانتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.