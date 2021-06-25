وقال بوريطة خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن المغرب انخرط بجهود حل الأزمة الليبية منذ بدايتها باعتبار أن استقرار ليبيا مهم للمغرب.

وأضاف أن المغرب سيقف دائما مع المؤسسات الشرعية في ليبيا.

من جهته أكد عقيلة صالح على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها تحت إشراف الأمم المتحدة مشيرا أن لا حل في ليبيا دون إجراء الانتخابات.

وطالب صالح الحكومة الليبية بدعم مفوضية الانتخابات، مؤكدا أن الشعب الليبي هو من سيختار من يحكمه عبر صندوق الانتخابات سواء في انتخاب ممثليه في مجلس النواب أو اختيار رئيس الدولة.

وثمن عقيلة صالح دور المغرب في حل الأزمة الليبية بالقول إن المغرب لعب دورا هاما في حل الأزمة.