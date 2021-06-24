وكان جراد تقدم باستقالة حكومته لتبون، الخميس، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وكشفت الوكالة أن الخطوة تأتي عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 12 يونيو الجاري، وفقا لأحكام الدستور.

وتنص المادة 113 من الدستور على أنه "يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية".

وكان المجلس الدستوري قد أعلن مساء الأربعاء عن النتائج النهائية لانتخابات الجزائر، مؤكدا فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 98 مقعدا، وقد حل الأحرار في المرتبة الثانية بـ84 مقعدا ثم حركة مجتمع السلم ب 65 مقعدا.