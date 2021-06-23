وقال التحالف، في بيان، إن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة".

وأشار إلى "استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وختم البيان بالقول إن التحالف يتخذ "الإجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

ويقول التحالف إن تصعيد الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي.