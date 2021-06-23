وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإنه "بعد إحالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على النيابة العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة في قضية المرفأ لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية، لاسيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ".

واستمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الثلاثاء، إلى إفادات 5 شهود، ويستمع الأربعاء لإفادات 3 آخرين.

وكان البيطار قد أحال إلى المدعي العام العدلي طلبات إخلاء سبيل 13 موقوفا، لإبداء الرأي قبل البت بشأنها.

وفي شهر أغسطس الماضي، وقع انفجار هائل في عنبر بمرفأ بيروت خزّنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة، وفقا للسلطات.

وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية قدرت خسائره المادية بمليارات الدولارات.

وفي العاشر من الشهر ذاته، أحالت الحكومة اللبنانية القضية إلى المجلس العدلي، وهي محكمة خاصة من دون إجراءات استئناف.