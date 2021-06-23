وأضاف الوزير أنه بالنسبة لحادث قطار الإسكندرية، الثلاثاء، فإنه بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، فإن وزارة النقل ستقوم بفصل كل من تسبب في هذا الحادث.

وتابع: "كما أنه سيتم فصل كل من يخطئ ويؤدي خطأه إلى حادثة تزهق أرواحا أو تتسبب في خسائر مادية لأموال الشعب وسيكون ذلك من خلال كافة الإجراءات القانونية التي تكفل ذلك".

ووقع الثلاثاء حادث تصادم بين قطار جرار والقطار "رقم 12"، الذي يربط بين القاهرة والإسكندرية. والقطار الجرار هو وحدة رئيسية تستخدم في شد عربات القطارات، خاصة المتعطلة منها.

وذكرت هيئة السكك الحديدية في بيانها أن الحادث وقع عند الساعة 9:15 صباحا بالتوقيت المحلي، عندما كان القطار يهم بمغادرة المحطة متجها إلى القاهرة، حيث تحرك جرار خلفه مما أدى إلى وقوع التصادم.

وأضافت أنها أوقفت عددا من العاملين عن العمل وحولتهم للنيابة العامة.

وكانت محافظة أسوان جنوبي مصر، قد شهدت مطلع يونيو الجاري، حادثا مماثلا بين قطار وجرار، مما أدى إلى وقوع إصابات.

ويأتي هذا الحادث بعد 12 ساعة فقط من حادث لقطار بضائع وقع مساء الاثنين في منطقة حلوان جنوبي القاهرة، حينما دهس حافلة ركاب تقل عاملات من مصنع ملابس واحتك بأخرى وأسفر الحادث عن قتيلين و6 جرحى.