وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": 100 يوم عن انطلاقة أكبر تجمع ثقافي عالمي …100 يوم عن اجتماع 192 دولة في دبي".

وتابع: "100 يوم لانطلاق أكبر حدث دولي بعد الجائحة ليبدأ العالم مرحلة جديدة من تعافيه.. 50 ألف موظف أنجزوا 192 جناحا .. 30 ألف متطوع في انتظار التحليق بالحدث بعد 100 يوم".

وختم تغريدته: "أهلاً بالعالم في إكسبو 2020 في دبي".

ومن المقرر أن ينطلق إكسبو دبي في الأول من أكتوبر المقبل، على أن يستمر حتى 31 مارس 2022.

وكان من المفترض أن تحتضن دبي الحدث العالمي الضخم خلال عام 2020، لكن جرى تأجيله بفعل جائحة كورونا لمدة عام.

ويقول موقع إكسبو دبي على الإنترنت إن الحدث الضخم يستعد للمساهمة في تشكيل ملامح العالم في فترة ما بعد الجائحة، وصنع مستقبل أفضل للجميع، مشيرا إلى أن الموعد الجديد سيسمح للجميع بتجاوز تبعات "كوفيد-19".

ومعارض الإكسبو العالمية هي فرصة لعرض أبرز الابتكارات التي ترسم ملامح العالم، وإكسبو دبي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.