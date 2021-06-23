وأعلنت وزارة الثقافة المصرية عن حزمة إجراءات جديدة تفرضها الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وحرص الدولة المصرية على خوض التحدي إقامة المحفل الثقافي والفني الكبير هذا العام.

وتشهد الدورة الحالية لمعرض القاهرة للكتاب إطلاق منصة رقمية تشمل معرضا افتراضيا موازيا للقاعات بتقنية ثلاثي الأبعاد. وتعرض المنصة كافة التفاصيل والخدمات للزوار من حيث الكتب المعروضة ودور النشر والأنشطة الثقافية، حفاظا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

تحول رقمي

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إن معرض القاهرة للكتاب أحد أهم الأحداث الثقافية في العالم، وهذه الدورة تعكس قدرة مصر وقوتها الناعمة، وتأتى كأحد مؤشرات دخول عصر التحول الرقمي.

وأضافت عبد الدايم في تصريحات خاصة لموقع سكاى نيوز عربية، أن المعرض يعكس حرص مصر على دعم القراءة والنشر بوصفهما من أهم مقومات الدولة الحديثة، وخط المواجهة الأهم ضد الأفكار المتطرفة، وهو ما عكسه شعار المعرض "في القراءة.. حياة".

وعن تحدى الظروف التي تُعقد الفعاليات في ظلها، قالت الوزيرة إن مصر تخوض تحد كبير هذا العام، وتقرر استيعاب جميع الناشرين، وزيادة عدد أيام المعرض دعما لصناعة النشر والكتاب، وستكون تذاكر المعرض بالمجان، وبطاقة استيعابية 100 ألف زائر يوميا.

المنصة الرقمية

وتضم المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، بجانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيا عبر الإنترنت، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتقوم فكرة النشاط الثقافي والفني هذا العام على تقديم جرعة مكثفة وجاذبة للمتلقي على المنصة الرقمية، بناء على دراسة التجارب السابقة التي قدمتها وزارة الثقافة المصرية في هذا المجال.

وتحرص المنصة في الجانب المتعلق بالفعاليات على الارتقاء بذوق جمهور المعرض من خلال فواصل موسيقية يقدمها المبدعون من الموسيقيين المصريين الشباب.

تحديات دورة 2021

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج إن معرض القاهرة أكبر الأحداث الثقافية في الوطن العربي والعالم، ومصر قادرة على التحدي من خلال التطوير الذي تشهده دورة هذا العام رغم إقامة في ظل وباء كورونا.

وعن التحول الرقمي الذي يشهده المعرض قال الحاج في تصريحات خاصة لموقع "سكاى نيوز عربية" إن مصر تدخل اليوم عهدا جديدا من الثقافة الرقمية وهو يعكسه شعار المعرض ومنصته الإلكترونية.

وأطلقت وزارة الثقافة مبادرة "ثقافتك كتابك" وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيها لحث رواد المعرض على اقتناء الكتب.

مواجهة كورونا

ويُطبق معرض الكتاب إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا منها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حدا أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض ومراعاة التباعد بين الأجنحة.

ويعد معرض الكتاب هو أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم؛ ويشارك في دورته القادمة 1218 ناشرًا مصريا وعربيا وأجنبيا من 25 دولة، و823 دار نشر رسمية وخاصة وجهات ومؤسسات رسمية.

ويشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية و12 دولة أسيوية و5 دول أوربية، بالإضافة إلى أميركا.

وتبلغ مساحة المعرض الإجمالية هذا العام 80 ألف متر مربع، ويضم 4 قاعات كبرى بها 756 جناحا للعرض.