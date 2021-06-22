وأعلنت السلطات المصرية ارتفاع عدد مصابي الحادث إلى 45 فيما لم تسجل أي حالة وفاة، وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة من الجسد، مشيرة إلى أن جميع الجرحى يتلقون العلاج في المستشفيات.

والتقى موقع "سكاي نيوز عربية" عددا من مصابي الحادث الذين تحدثوا عن الواقعة، وحكوا ما رأوه بعد التصادم بين جرار قطار والقطار الذي كانوا يستقلونه.

وتحدثت مصابة من المستشفى الميري (إحدى مستشفيات الإسكندرية التي استقبلت المصابين)، قائلة إن "القطار كان يتحرك بشكل طبيعي، وفجأة سمع الاصطدام كأنه صوت قنبلة. سقط الركاب فوق بعضهم في حالة ذعر يريدون النجاة".

وأضافت السيدة أن ابنها أصيب في رأسه وأجريت له الفحوصات الطبية، فيما استمع اثنان من رجال النيابة العامة لشهادته في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات.

عبد الله هشام كان أحد مستقلي القطار مع والدته أيضا، وكان يجلس في العربة الثالثة من نهاية القطار، يقول إنه سمع صوت الاصطدام ثم رأى المصابين في العربتين الأخيرتين.

وتقول والدته إن ابن شقيقتها أصيب هو الآخر، وأجريت له عملية جراحية.

سيدة أخرى تقيم في منطقة بنجر السكر بالإسكندرية كانت متوجهة لزيارة أسرتها في محافظة الدقهلية، قبل أن تكون من بين مصابي الحادث هي وابنها الذي تعرض لجروح استدعت تدخلا طبيا لعلاجها.

وتقول السيدة إن "النيابة العامة استمعت للمصابين كشهود على الحادث"، فيما لم تر ما حدث أثناء اصطدام الجرار، و"كل ما أعرفه سماع صوت قوي، ثم سيطرت حالة من الهلع على الركاب حتى تم نقلهم إلى المستشفيات".

ووقع الحادث بين قطار جرار وقطار رقم 12 الذي يربط بين القاهرة والإسكندرية، والقطار الجرار هو وحدة رئيسية تستخدم في شد عربات القطارات خاصة المتعطلة منها.

وذكرت هيئة السكك الحديدية في بيانها أن الحادث وقع عند الساعة 9:15 صباحا بالتوقيت المحلي، عندما كان القطار يهم بمغادرة المحطة متجها إلى القاهرة، حيث تحرك جرار خلفه مما أدى إلى وقوع التصادم.

وأضافت أنها أوقفت عددا من الموظفين عن العمل وحولتهم للنيابة العامة.