وفي خضم أزمة سياسية حادة في تونس، قال المشيشي خلال مقابلة مع إذاعة "شمس إف إم" المحلية، إن "المطروح اليوم هو إنقاذ البلاد".

وذكر المشيشي أنه "مطلع على ما يردده السياسيون حول هذه المسألة"، مضيفا: "نحن مازلنا في حملة انتخابية متواصلة. المنطق السائد اليوم يقوم على أن العمر الافتراضي لكل حكومة سنة واحدة، لذلك يود من خرج من الحكومة أن يعود".

وتابع: "من يتحدث عن استقالتي لا يعرفني، فأنا شخص مسؤول وأتحمل مسؤوليتي".

وعن سؤاله حول إمكانية تشكيل حكومة جديدة برئاسته، رد المشيشي بالقول: "لقد قمت بتحوير حكومي ووقع ما وقع. بعد حل المشكلة هذه، يمكن أن نتحدث".

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أشهر، سببها نشوب خلافات عميقة بين رأسي السلطة التنفيذية الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة.

وقبل أيام، دعا سعيّد إلى حوار وطني لمحاولة تجاوز الخلافات، التي تأتي وسط معاناة البلاد من أزمة اقتصادية رافقتها تفاقم الأوضاع الصحية مع انتشار فيروس كورونا المستجد.