وكانت هيئة السكك الحديدية في مصر ذكرت في وقت سابق، أن عدد الجرحى بلغ 8.

وقبل ذلك، نقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية" عن مصدر أمني قوله إن الحصيلة الأولية للمصابين كانت 5 على الأقل.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مشيرة إلى أن جميع الجرحى يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأظهرت لقطات فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل تضرر العربتين الأخيرتين في أحد القطارين.

ووقع الحادث بين قطار جرار وقطار "رقم 12"، الذي يربط بين القاهرة والإسكندرية، والقطار الجرار هو وحدة رئيسية تستخدم في شد عربات القطارات، خاصة المتعطلة منها.

وذكرت هيئة السكك الحديدية في بيانها أن الحادث وقع عند الساعة 9:15 صباحا بالتوقيت المحلي، عندما كان القطار يهم بمغادرة المحطة متجها إلى القاهرة، حيث تحرك جرار خلفه مما أدى إلى وقوع التصادم.

وأضافت أنها أوقفت عددا من العاملين عن العمل وحولتهم للنيابة العامة.

وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف في تصريح مقتضب للصحفيين من موقع الحادث، إن جرارا اصطدم بقطار متجه من الإسكندرية إلى القاهرة من الخلف، مؤكدا وجود عدد من المصابين فضلا عن إلحاق إضرار مادية.

وكانت محافظة أسوان جنوبي مصر، قد شهدت مطلع يونيو الجاري، حادثا مماثلا بين قطار وجرار، مما أدى إلى وقوع إصابات.