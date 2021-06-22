وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" أن عائلة بأكملها أم و4 بنات توفين بالحادث كن في طريقهن إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لاستقبال الوالد عماد حويلي القادم من السفر من دول إفريقية بعد غياب طويل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن العائلة كانت ستلتقي الأب القادم إلى لبنان بعد إصابته بالملاريا، وكانت مؤلفة من الأم فاطمة قبيسي والفتيات ليا وتيا وزهراء وآية حويلي.

وأشارت إلى أن أحد أسباب الحادث كان نتيجة البحث عن محطة بنزين لتزويد السيارة بالوقود فتفاجأت العائلة بطوابير السيارات وسط ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت أنه بعد حادث السعديات، يرقد شاب اسمه حسين زين بحاجة ماسة للدماء وحالته حرجة.

يشار إلى أن المنطقة نفسها شهدت حادث سير مروع قبل يومين وتحديداً قبل محطة "الكورال" للمحروقات، وذلك بسبب طوابير السيارات التي تنتظر دورها لتعبئة البنزين.