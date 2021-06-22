وذكرت وكالة الأنباء السعودية، الاثنين، أن اللقاء جاء خلال زيارة رسمية وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة النمساوية فيينا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية، ووقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية والتي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما ناقش الجانبان أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.