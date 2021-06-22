وبحسب البيانات المعلن عنها من وزارة التعليم في المغرب، فإن التلميذات شكلن 8 من بين العشرة الأوائل في امتحانات الثانوية.

واستطاعت التلميذة أمينة زروالي التي تتابع دراستها بالمؤسسة التعليمية الخاصة "الأوائل" في مدينة مراكش، من تحقيق أعلى نقطة في الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا عن دورة يونيو 2021، إذ نالت 19,53 من 20، في شعبة العلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية.

نتيجة مرضية

ويبدو من خلال ملامح أمينة، إنها مازالت طفلة لم تطفئ بعد شمعتها السابعة عشر، تغلب على قسمات وجهها علامات الطفولة والبراءة.

وتقول أمينة، الحاصلة على أعلى نقطة وطنيا، لـ "سكاي نيوز عربية"، إنه رغم المجهودات التي بذلتها خلال اجتياز الامتحان وحصولها طيلة مسيرتها الدراسية على معدلات عالية، لم تكن تتوقع أنها ستحصل على المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، حتى وإن حصلت على معدلات عالية طيلة مسيرتها الدراسية.

وأضافت أمينة الحاصلة على معدل وطني قدره 19.89 من 20، ومعدل عام 19,53 من 20، أن الفضل في تحقيق هذه النتيجة المرضية يعود إلى مساندة والديها لها طيلة مسارها الدراسي.

ولم يفت أمينة، أن تتوجه بالشكر إلى أساتذتها ومختلف الأطر التربوية الذين قدموا لها الدعم ولم يبخلوا عنها يوما في مساعدتها وتوجيهها.

وتؤكد التلميذة المتفوقة رغبتها في الالتحاق بكلية الطب أو بإحدى مؤسسات الهندسة، رغم أن معدلها يمكن أن تدخل به معاهد ومؤسسات علمية أخرى.

نصيحة الأب

ومن المصادفة، أن أمينة توأم لشقيقتها إيمان، التي استطاعت هي الأخرى أن تنجح في امتحانات الباكالوريا بنقطة مميزة جدا، وهي 19.46، وبالتالي فهي تحتل الرتبة الثانية على مستوى أكاديمية مراكش آسفي، والرابعة على الصعيد الوطني.

أما الزروالي والد أمينة وإيمان، فعبر عن فرحته بهذا النجاح المستحق، مشيرا إلى أن بنتيه مجتهدتان، وتوليان أهمية كبيرة لتعليمها.

وشدد الأب نفسه، على ضرورة إيلاء الاهتمام للأبناء ومراقبتهم ومساندتهم خلال مسارهم التعليمي منذ سن الطفولة، موضحا أن ما جنته ابنتاه من ثمار النجاح كان نتيجة العناية التي يوليها لهما رفقة والدتهما.

فرحة أسرة أمينة وشقيتها التوأم لم تكن حبيسة بيتهما، بل امتدت إلى بيوت الجيران، الذين تعالت زغاريدهم تعبيرا عن الفرحة بنجاح بنات الحي الذي يقطنونه، ومنهم من طرق باب أسرة الزروالي لتقديم التهاني والتبريكات، وآخرون عبروا عن فرحتهم بالشارع.

الداخلة وادي الذهب تحتل الصدارة

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن ترتيب نسبة النجاح حسب محافظات البلاد.

وأوردت الوزارة في بيان توصلت "سكاي نيوز عربية" بنسخة منه، أن محافظة "الداخلة وادي الذهب" جاءت في الصدارة بـنسبة نجاح قدرها 80,28، ثم محافظة الشرق في مرتبة ثانية بـ 79,18 في المئة، بينما جاءت محافظة الرباط سلا القنيطرة في مركز ثالث بـ 74,67 في المئة.