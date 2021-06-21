وبحسب وزارة الصحة المصرية، فإن الحادث الدامي الذي وقع في حلوان أودى بحياة مواطنين، فيما أٌصيب 6 آخرون.

وحسب المصدر الأمني الذي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا باصطدام قطار مع حافلة نقل ركاب بمنطقة كفر العلو بحلوان.

وعند الانتقال والمعاينة تبين أن الأمر يتعلق بحافلة نقل عمال كانت تسير عبر مزلقان في المنطقة حينما اصطدم بها القطار.

وقال مصدر بهيئة السكك الحديدية المصرية، إن الحادث وقع بين قطار للبضائع وبين حافلة صغيرة "أتوبيس" لنقل عمال من مصنع ملابس بالمنطقة.

وأكد في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية إن الحافلة كانت تسير في مسار القطار، وركابها من النساء العاملات في مصنع للملابس.

وأوضح المصدر أن عدد القتلى المؤكد حتى الآن سيدتان وجرحى في حالات حرجة بينما توجد إصابات طفيفة تم إسعافها في موقع الحادث.

ولم يستبعد المصدر ارتفاع عدد القتلى الناجم عن حادث السير، وأشار إلى أن الحافلة كانت تحمل على متنها ما يزيد عن 30 من عاملات المصنع.

وشدد المصدر على أن وزير النقل وجه بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وقد تم إخطار النيابة العامة للتحقيق.