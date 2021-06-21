وتأتي مبادرة دولة الإمارات "للمساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في قطاع غزة"، وذلك من خلال ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتسعى دولة الإمارات دائما نحو "تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف، التي تتطلب من الجميع التضامن نحو تخطي آثارها القاسية على المجتمعات، وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان خاصة من النساء والأطفال"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وتتابع دولة الإمارات عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث أرسلت 960 طنا من المواد الطبية والغذائية العاجلة لنحو 20 ألف أسرة في قطاع غزة خلال يونيو الجاري، ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.

كما أرسلت 808 أطنان من المواد الإغاثية العاجلة، وذلك من خلال 29 شاحنة دخلت عبر معبر رفح، لدعم 20 ألف أسرة خلال يناير الماضي، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين ولتحسين ظروفهم المعيشية.