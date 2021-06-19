وقالت اللجنة في بيان إن الحظر الذي سيبدأ الأحد سيقيد حركة الأفراد والمركبات باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل.

واتجهت الإصابات في عمان للارتفاع منذ يناير الماضي، وسط زيادة ملحوظة منذ تراجعها في أوائل مايو.

وأشارت أحدث أرقام وزارة الصحة، الخميس، إلى أن البلاد سجلت 2015 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 242723، بينما بلغ إجمالي الوفيات 2626 وفاة.

وأكدت اللجنة العليا أن جميع مؤسسات القطاع الصحّي وعلى رأسها وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ضد كورونا، حسب المراحل والفئات المستهدفة المحددة.

ودعت اللجنة جميع المستهدفين إلى المُبادرة إلى التحصين حماية لأنفسهم وأفراد أسرهم ومجتمعهم من الإصابة بهذا المرض.