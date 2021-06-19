وقال التحالف إن "عملية الاعتراض تمت بنجاح في الأجواء اليمنية"، حيث "تم صد المحاولة العدائية".

واعتبر التحالف الذي تقوده السعودية، أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمده والممنهجة تمثل جرائم حرب"، مؤكدا أنه "يتخذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

ودأبت ميليشيات الحوثي على إطلاق قذائف وصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه السعودية، إلا أن قوات التحالف نجحت في اعتراض وتدمير الغالبية العظمى منها.