المصدر الذي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال إن أجهزة الأمن تلقت إخطارا من مرفق إسعاف المنيا في صعيد مصر، بوقوع حادث تصادم كبير على الطريق الدائري باتجاه المدخل الغربي للمحافظة، ونتج عن ذلك سقوط قتلى وجرحى.

وبانتقال أجهزة الأمن للمكان تبين أن 3 سيارات اصطدمت بحافلة صغيرة (ميكروباص) خلال موكب حفل زفاف، مما أسفر عن سقوط 8 قتلى من بينهم 4 توفوا على الفور، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم تقديم الرعاية الطبية لـ12 مصابا خرجوا من المستشفى لأن إصاباتهم كانت طفيفة، بينما توفي 4 من المصابين، ولا يزال الآخرون يتلقون الرعاية اللازمة.

وانتقل محافظ المنيا ومدير أمنها إلى مستشفى المنيا العام للاطمئنان على حالة المصابين، ووجها بتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته، فيما أكد المصدر الأمني عدم ورود أي إخطار بإصابة العروسين.