وخلال الجلسة التي انعقدت أمام الدائرة الخامسة بمحكمة أمن الدولة العليا الثلاثاء، تبرأ يعقوب من الأفكار المتشددة ومما فعله المتهمون، الأمر الذي تسبب في ردود فعل اجتاحت وسائل التواصل، واستغرب معلقون أن يتنصل من مسؤوليته بينما طالب آخرون بسجنه.

وتجري محاكمة 12 متهما من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة"، منذ مطلع العام الماضي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وكشفت النيابة أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة (داعش)، والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

كما وجهت النيابة للمتهمين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، كما يواجه المتهمون العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلي بشارع البطل.

وأكد المتهمون خلال التحقيقات، أنهم تبنوا الأفكار الإرهابية بعد سماع فتاوى وخطب الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، وهو ما نفاه الشيخان عدة مرات عبر تصريحات صحفية، ونفاه الشيخ محمد حسين يعقوب خلال شهادته أمام هيئة المحكمة.

وطالب محامي المتهمين بشهادة محمد حسين يعقوب ومحمد حسان، بعد ما قال عدد من المتهمين أنهم يحملون نفس أفكار الرجلين وذلك في جلسة 10 أبريل الماضي.

وطالبت هيئة المحكمة الرجلان بالشهادة لكنهما لما يحضرا لأكثر من 3 مرات حتى أصدرت أمر بضبطهما وإحضارهما وتغريمهما مبلغا ماليا قدره 1000 جنيه لكلًا منهم.

وحضر محمد حسين يعقوب أمام المحكمة الثلاثاء، وقررت تأجيل الجلسة إلى الثامن من أغسطس لحين حضور محمد حسان.