وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذا التواصل يأتي "انطلاقا من نهج المملكة القائم على التفاهم والحوار والتعاون بين الشعوب".

وأكد الوزير الحرص على التواصل "في إطار إعلان تأييد السلام الموقع بين البلدين، للدفع بمسار عملية السلام في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء لصالح جميع شعوبها".

وكان قد هنأ ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يوم الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت بتولي المنصب معربا عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة.