وقال مراسلنا في غزة إن غارات اسرائيلية استهدفت موقعاً لحماس في مدينة غزة كما استهدفت أيضاً موقعاً في خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضحت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس أنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعين للتدريب تابعين لكتائب عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أحدهما في مدينة خان يونس في جنوب القطاع والآخر جنوبي مدينة غزة، في حين لم يبلّغ في الحال عن وقوع إصابات.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على النبأ.