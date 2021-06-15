ويرأس وفد الإمارات في الاجتماعين حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكانت الإمارات قد عبّرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الشهر الماضي، عن اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وأثيوبيا والسودان.

وأكدت على "أهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة".