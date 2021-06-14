وعندما حان دوره في جلسة مجلس النواب الليبي، استنكر النائب عن سبها، مصباح دومة، تجاوزات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في ليبيا مؤخرا.

وكانت زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلى ليبيا مؤخرا، قد أثارت استنفارا كبيرا لدى عدة أوساط ليبية، مستنكرة عدم التنسيق مع الجانب الليبي وإتمام الزيارة على نحو يوحي بأن ليبيا "مستعمرة تركية ضمن الإمبراطورية العثمانية".

وجدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، موقف بلاده الرافض لسحب قواتها من ليبيا، رغم صدور دعوات دولية تحث المرتزقة على الخروج من أجل إفساح المجال أمام المضي قدما في التسوية.

وقال خلوصي أكار، في أحدث زيارة له إلى ليبيا، إن قواته في البلاد ليست بالأجنبية لأنها دخلت بناء على ما وصفها بالاتفاقيات الثنائية.

ولكن بعد دقيقة من انتقاد دومة لتدخلات أكار والأتراك في ليبيا، تدخل النائب عبد الوهاب زولية، ليقاطع دومة ويرفض انتقاد تركيا.

هذا الأمر دفع دومة للرد بشكل صارم، مشيرا إلى أن "هذه قاعة ليبيين وإذا كان هنا أتراك فليخرجوا".

رد دومة حصد إشادة في القاعة، كما حصد الإشادة على واسئل التواصل الاجتماعي، لموقفه الوطني.

وعلق محمد قشوط، الناشط السياسي، على تعليق جلسة مجلس النواب، الإثنين، إثر التلاسن بين النائب مصباح دومة، والنائب عبد الوهاب زولية، قائلا إن الأول لم يخطئ.

وكتب قشوط على حسابه بفيسبوك: “لم يخطئ النائب مصباح دومة، فالكلمة كانت من حقه مثلما كان عليه حق الدفاع عن وطنه ضد ما فعله الوقح وزير دفاع تركيا قبل أن يقاطعه الإخواني عبد الوهاب زولية الذي لم يخجل من عاره وهو يدافع عن الأتراك واحتلالهم".