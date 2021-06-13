ومن بين القتلى، طبيب وثلاثة من موظفي المستشفى وثلاث نساء وطفل، إضافة إلى "مقاتل معارض"، بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن "القصف استهدف عدة أحياء في المدينة، وأصاب المستشفى"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأورد المرصد في بيان، أن "معظم الضحايا سقطوا في القصف على المستشفى"، لافتا الى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب العدد الكبير من الجرحى.

وأوضح أن القصف كان مصدره مناطق في شمال محافظة حلب "تنتشر فيها ميليشيات موالية لإيران، وللقوات الحكومية، وقربها قوات كردية".

ونفت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أي ضلوع لها في القصف.

يذكر أن منطقة عفرين الكردية الواقعة في محافظة حلب، سيطرت عليها القوات التركية وحلفاؤها من الفصائل المعارضة في مارس 2018.

وعلى غرار المناطق التي تسيطر عليها فصائل موالية لأنقرة، تشهد المنطقة بانتظام عمليات اغتيال واعتداءات وانفجارات.

والخميس، قتل 12 شخصا على الأقل في شمال غرب سوريا، من بينهم مسلحون، في قصف للقوات السورية استهدف منطقة إدلب، بحسب المرصد.

وأسفر النزاع المستمر في سوريا منذ 2011 عن نحو نصف مليون قتيل، وفق المرصد السوري، وأدى إلى تهجير ونزوح الملايين.