وأدلى سعيد، بكلمة شديدة اللهجة أثناء لقائه برئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية هشام مشيشي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان في قصر قرطاج.

وبحسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، فإن الدولة التونسية واحدة وبأنّ الدستور منحه واجب الحفاظ عليها وبأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها.

وفي المنحى نفسه، أعرب الرئيس التونسي أيضا عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في البلاد "لست ساكتا، ولن أتخلى عن واجبي".

وشدد سعيد على أن لا أحد فوق القانون وبأنه لا مجال لأية معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسيّة.

وأكد ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته، مشيرا إلى أن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار، حسب نص البلاغ.

ودعا وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، إلى القيام بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوى العمومية.