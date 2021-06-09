وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن الوزارة ومن خلال مركز العمليات على تواصل مستمر مع السلطات الليبية من خلال السفارة الليبية في عمان والتي أكدت أن السلطات الليبية قامت فور تلقيها معلومات عن الحادثة باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، حيث تم وضع الفتاة في مكان آمن، ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

وذكر الفايز أن الوزارة "على تواصل مستمر مع الأشقاء في السلطات الليبية للوقوف على حيثيات القضية ولتقديم الإسناد والدعم والمساعدة اللازمة للمواطنة الأردنية".

وأضاف: "كما يتم التواصل مع ذويها في المملكة لوضعهم بصورة المستجدات"، مؤكدا أن أولوية الوزارة الآن هو أن تكون المواطنة بأمان وحرية وسلامة وأن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين.

وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن المعلومات ما زالت أولية والتحقيقات جارية للوقوف على حيثيات ما جرى، مثمنا الجهود الحثيثة والفورية التي قامت بها السلطات الليبية للتعامل مع الموضوع.