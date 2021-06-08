وأكدت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار المصرية سها بهجت في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إن الدولة تولي قطاع السياحة أولوية كبيرة، وتسعى الدولة إلى الانتهاء من التطعيمات خلال فترة وجيزة، لاستقبال الوفود السياحية التي بدأت بالوصول إلى مصر خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع بداية فصل الصيف.

وأشارت إلى أن وزارة السياحة تمكنت من الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في المجالات السياحية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث إن بهما مدينتين من أهم المدن السياحية في مصر وهي شرم الشيخ والغردقة وتعمل الوزارة حاليا على تطعيم جميع المتعاملين مع السياح في المدينتين مثل سائقي المواصلات العامة والخاصة، وأصحاب المحال التجارية.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية في سبيل رغبتها في تحقيق أكبر معدل أمان لمواطنيها وللسياح، فهي تسمح لأي أجنبي مقيم في مصر، بالتقدم لطلب تقلي لقاح كورونا عبر الجهات الرسمية التي طرحتها وزارة الصحة لهذا الغرض.

وأكدت بهجت أنه لم يصل أي وفود رسمية روسية إلى مصر رغم قرار موسكو بعودة الرحلات المباشرة مع القاهرة بداية من يونيو الجاري، حتى الآن إلا أنه من المتوقع أن تعود السياحة مجدداً وفق ما هو معلن ومتفق عليه.

وتفاءلت المتحدثة باسم السياحة في مصر، بالنسبة التي وصفتها بالجيدة لحركة تدفق السياح الأجانب لمصر خلال الفترة الماضية سيما وأن معدل إشغال الفنادق والمنتجعات السياحية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة في ازدياد مضطرد خاصة وأن السياح الأجانب يفضلون السياحة الشاطئية خلال هذا الوقت من العام.

واختتمت بهجت بأن مصر تقدم كافة الإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن السياحية في الدولة، وتفتش الجهات المختصة بشكل متواصل على المنشآت السياحية باستمرار للتأكد من استيفاء جميع الشروط والمطابقات لتلك الإجراءات.