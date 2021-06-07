وبحسب وكالة "وام"، فقد سيَّرت دولة الإمارات 33 شحنة عبر معبر رفح، ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب الفلسطيني.

وبحسب المصدر، فقد جرى تقديم المساعدات "في وقت تعاني فيه شريحة كبيرة من السكان من الأوضاع الإنسانية الصعبة، وعدم توافر الاحتياجات الضرورية من الغذاء والدواء والكساء ومواد البناء الأساسية".

وأضاف أن دولة الإمارات دائما نحو تقديم كل الدعم الممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الفلسطينيين في مثل هذه الظروف التي تتطلب من الجميع التضامن نحو تخطي آثارها القاسية على المجتمعات، خاصة من النساء والأطفال.

وأوردت "وام"، أن دولة الإمارات تتابع عن كثب تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وخلال شهر يناير الماضي تم إرسال 808 أطنان من المواد الإغاثية العاجلة وذلك من خلال 29 شاحنة دخلت عبر معبر رفح أيضا، بقيمة 9 ملايين درهم، لدعم 10 آلاف أسرة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين ولتحسين ظروفهم المعيشية.