وقال غانم، خلال تصريحات صحفية، إن نصيب الفرد من مياه النيل 550 لتر مكعب في العام.

وأضاف: "نعاني من مشكلة كبيرة بسبب الزيادة السكانية، وليس لدينا أي رفاهية لإهدار مياه النيل وتلويثها".

وذكر أن المشروع القومي لتأهيل الترع "تم منذ سبتمبر الماضي بذل مجهودات كبيرة فيه من قبل وزارة الري"، لافتا إلى أن "المستهدف من تنفيذه هو 7 آلاف كيلو، ولكن تخطينا 8 آلاف كيلو، وأنه تم الانتهاء أمس من 1800 كيلو تم تأهيلهم بالفعل، وهناك أيضا 5300 كيلو تنفيذ على أرض الواقع".

وأبرز أن "هذه المرحلة سوف تنتهي في العام القادم"، مؤكدا أن القيادات والأجهزة الرقابية في الوزارة وإدارات التفتيش بالوزارة تقوم بمباشرة هذه الأعمال ومتابعتها بصفة مستمرة أثناء التنفيذ لضمان جودة التنفيذ على أعلى مستوى.

وتابع غانم قائلا: "هذا المشروع سوف يوصل المياه إلى جميع المزارعين، في الوقت الذي يحتاجه المزارع وبالكمية التي يريدها، دون زيادة أو نقصان من الاحتياجات المطلوبة من المياه".

وأشار في الختام إلى أن الإنتاجية من المحاصيل الزراعية زادت من 30 إلى 40 في المئة، مؤكدا على "نجاح تجارب الري الحديث، كما أن المزارعين هم من أقروا بهذه الزيادة في إنتاجية المحاصيل الزراعية".