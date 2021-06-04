وأوضح مصرف لبنان، في بيان: "المبالغ التي ستسددها المصارف في أول سنة ستدفع من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج، والتي يتراوح بين مليار ومليار ومئتي مليون دولار. كما سيتمكن للمصارف من سحب نفس المبالغ من مصرف لبنان مقابل توظيفاتهم الإلزامية".

وتابع: "كما قرر المجلس المركزي تخفيض التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية من 15 إلى 14 في المئة".

وجاء هذا غداة إصدار جمعية المصارف بيانا قالت فيه إن المصارف غير قادرة على توفير أي مبالغ بالعملة الأجنبية مهما تدنت قيمتها وأن تمويل أية سحوبات لا يمكن توفيرها.