وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، خلال الساعات الأولى من الأربعاء، بلاغا بشأن غرق السفينة في أحد المواقع البترولية برأس غارب في خليج السويس.

وانطلقت السفينة من مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وكانت في طريقها لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء.

وفي طريقها إلى الوجهة، تعرضت السفينة البترولية للجنوح، من جراء الاصطدام بحطام سفينة في قاع البحر.

وكشفت التحريات الأولية أن سفينة الخدمات البترولية التي تعرضت للغرق، في مياه البحر الأحمر تدعى "إنسبكتا 7"، inspecta 7.

وهذه السفينة ذات إمدادات، وهي تعمل في إحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب.

وتسرب الماء إلى السفينة البترولية، بينما لم تنجح محاولات الربان في الإنقاذ، فلقي مصرعه غرقا.