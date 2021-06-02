وحسب المصدر الذي تحدث لموقع سكاي نيوز عربية فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق بأحد العقارات في شارع صبري أبو علم دائرة قسم شرطة عابدين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين نشوب حريق محدود بأحد المحلات بالعقار رقم 15، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداده دون إصابات.

وخلال استجوابه أمام الشرطة رجح مالك المحل أن يحون سبب الحريق أنه ترك سهواً فحم مشتعل بالأرجيلة الخاصة به، وهو ما أكده كذلك بعض الشهود من جيران مالك المحل.

وقد أتى الحريق على المحل الذي يعمل في بيع الأنتيكات القديمة وامتدت النيران لواجهة الطابق الأرضي من العقار المكون من 4 أدوار.

وقد دفعت الحماية المدنية ب 6 سيارات إطفاء مما ساعد في إخماد الحريق سريعا.

تم إخطار النيابة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا.