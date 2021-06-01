فقد أكد المتحدث باسم صحة محافظة ذي قار، عمار الزاملي، تسجيل حالة وفاة بمرض الفطر الاسود في المحافظة جنوبي العراق.

وقالت مصادر طبية إنه تم اكتشاف المرض عن طريق الصدفة عند وفاة المريض، الأحد الماضي، ولفتت إلى أن أحد الأطباء اكتشف أن المريض توفي جراء الإصابة بالفطر الأسود عقب تشخيصه بالوفاة جراء ظهور فطريات في العين.

وبحسب المصادر الطبية العراقية فإنه تم تسجيل حالات سابقة لوفيات شبيهة بتلك الفطريات لكن لم يتم تشخيصها بأنها مرض الفطر الأسود.

وكانت قد تداولت تقارير صحفية أنباء مفادها أن حالات عديدة من الإصابة بالفطر الأسود، ظهرت في العراق، وهو ما دفع الصحة العراقية أن تخرج ببيان رسمي عن ذلك الأمر.

وأفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر طبي أن الرجل الذي توفي يبلغ من العمر 51 عاما، مشيرة إلى أنه يقطن في محافظة الناصرية في جنوب البلاد.

ووفقا للمصدر، فإنه حتى الآن، تم "تسجيل 4 إصابات أخرى بهذا الداء ويخضع المصابون للعلاج في إحدى مستشفيات" محافظة الناصرية، مشيرا إلى أن جميعهم رجال كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا أيضا.

يشار إلى أن هذا المرض غير المعدي بدأ بالانتشار خصوصا بين من تعافوا من كوفيد-19، لا سيما في الهند في وقت سابق هذا الشهر وتسبب بوفاة المئات فيها، وهو أيضا داء مميت يودي بحياة 50 بالمئة من المصابين فيه خلال أيام قليلة.

ويعد المصابون بداء السكري وضعف جهاز المناعة الأكثر عرضة للإصابة به.