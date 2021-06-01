وطالب بيان مشترك، صادر عن وزارة الزراعة الاتحادية ووزارة الزراعة في إقليم كردستان، بإنهاء عملية قطع الاشجار في المناطق الحدودية واصفا إياها بـ"التصرفات العدائية ضد الطبيعة والبيئة العراقية وبيئة إقليم كردستان، بل عملاً عدائياً ضد الإنسانية وكل العالم لأن البيئة ليس لها حدود".

ودعا البيان الحكومة التركية باتخاذ الإجراءات السريعة المناسبة لوقف هذه الأعمال"، مناشدا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بـ"التعاون في إيجاد الحلول لهذه الأعمال غير المسؤولة واللاإنسانية ضد البيئة ومحاولة إنهائها بصورة تامة".