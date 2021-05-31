وذكر محمد عثمان الحسين، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء مناورات "حماة النيل"، أن هذه الأخيرة "تأتي في إطار التعاون العسكري المشترك بين الجيشين المصري والسوداني".

وأضاف "نهدف لرفع القدرات القتالية للقوات لتشكل رادعا للمتربصين والأعداء ومسايرة للتهديدات المتوقعة وليس استهدافا لأحد".

وتابع: "نتطلع لأعمال موحدة في كل المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية بين مصر والسودان".

وأوضح رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني: "علينا الاستعداد الدائم لكافة التحديات على الحدود وغيرها"، مجددا دعوته "للأحزاب المسلحة للالتحاق بركب السلام".

من جهته، قال رئيس هيئة أركان الجيش المصري، محمد فريد حجازي، إن مناورات "حماة النيل" تعكس تاريخ الأخوة والارتباط بين مصر والسودان.

وأضاف "حماة النيل تدريب نوعي واستراتيجي في ظل التحديات الإقليمية".