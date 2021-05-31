وقال المصدر لوسائل إعلام عراقية محلية إن "خط الكهرباء الإيراني، ميرساد-ديالى توقف من دون معرفة الأسباب".

وأضاف أن "ساعات التجهيز (التزود بالكهرباء) ببعض مناطق المحافظة تأثرت، علما أنه يجهز (يزود) أكثر من 60 بالمئة من مناطق ديالى".

وأشار إلى أن "الصيانة الخاصة بالخط ستخرج صباحاً لمعرفة الأسباب".

وتقع محافظة ديالي في شرق العاصمة بغداد، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.6 مليون نسمة حسب آخر إحصائيات.