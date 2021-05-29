وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه تمت إحالة الزوجين للنيابة التي قررت حبسهما احتياطيا على ذمة القضية.

وأوضح المصدر أن القصة بدأت برصد أجهزة الأمن تداول واسع لمقطع فيديو عن رجل وزوجته يطردان أبنائهم الخمسة بمدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

وتابع أنه تم الفحص واتخاذ اللازم نظرا لخطورة تلك الجريمة وتأثيرها الكبير على المجتمع وتوابعها غير المحمودة بإخراج نشء غير سوي.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد الزوج والزوجة مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عامل في مصنع رخام، وربة منزل، ولديهما 5 أبناء، وتقيم الأسرة بدائرة قسم شرطة أوسيم"بالجيزة.

وحسب المصدر فقد تبين وقوع مشاجرة بين الزوجين، على إثرها طرد الزوج زوجته من منزل الزوجية، فتوجهت إلى منزل عائلتها بنفس دائرة المركز.

لم يكتف الزوج بذلك بل زيادة في الانتقام قام عقب قام بطرد الأطفال الخمسة طالبا منهم الذهاب لزوجته في منزل عائلتها.

الانتقام تلبس الزوجة هي الأخرى فرفضت استقبال أطفالها وطلبت منهم العودة إلى والده، فلم يجد الأطفال مأوى لدى والديهم فاستضافهم الجيران.

قامت أجهزة بالقبض على الزوجين واعترفا في استجواب الشرطة بالتفاصيل السابقة.



كذلك وبعد التنسيق مع الجهات المعنية تم تسليم الأطفال إلى جدتهم للأم وأخد تعهد عليها بحسن رعايتهم.







