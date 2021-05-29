وقال قيس سعيد: "نقف بجانب الليبيين لإعادة بناء مؤسسات بلدهم"، مشددا على "العمل على تحقيق آمال شعوبنا في دول المغرب العربي".

ومن جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي: "نثمن دعم تونس للشعب الليبي في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أنه "بحثنا مع الجانب التونسي التعاون الأمني في هذه المرحلة الدقيقة".

وأكد المنفي على أن "نهوض ليبيا مرتبط بتونس والعكس صحيح" على حدّ وصفه.

وكانت الرئاسة التونسية قد قالت في بيان سابق إن زيارة المنفي لتونس "ستشكل مناسبة متجددة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي زيارة المنفي بعد زيارة أجراها سعيد إلى ليبيا في مارس الماضي، التقى خلالها كلا من المنفي ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وجرت خلالها مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.