وأكد التحالف العربي، تدمير الزورقين المفخخين المسيّرين عن بعد، مقابل ميناء الصليف، بمحافظة الحديدة، قبل تنفيذ العملية العدائية.

ونبه تحالف دعم الشرعية إلى استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجاره العالمية.

وفي المنحى نفسه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إحباط هجوم عدائي وشيك، كان ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بصدد شنه في جنوبي البحر الأحمر.

وقال التحالف العربي إن الميليشيات الحوثية كانت تعتزم شن الهجوم عبر زورق مفخخ.

وأكد أن المتمردين الحوثيين الموالين لإيران"يتخذون من اتفاق ستوكهولم مظلة لاطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة"، المطلة على البحر الأحمر.