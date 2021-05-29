وأوضح مصدر في وزارة الداخلية السعودية، أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

وسيتم تطبيق القرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأحد المقبل، حسب ما ذكرت وكالة واس.

وكانت السعودية قد علقت السماح بدخول المملكة، مؤقتا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، في فبراير الماضي.

وجاء القرار المعلن، السبت، "بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول".