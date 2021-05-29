جاء ذلك عقب لقائها الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو خلال زيارة لها إلى العاصمة الغانية أكرا، الذي أكدت فيه موقف السودان في إيجاد حل سلمي للنزاع حول سد النهضة والحدود مع الجارة أثيوبيا،

وأشارت الوزيرة إلى أن السودان يتبنى الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية مع دور أكبر للمجتمع الدولي، وأن الخرطوم حريصة على استقرار المنطقة، ومرجعية القانون الدولي والمعاهدات المشتركة.

من جانبه، شدد الرئيس الغاني على وضع أسس واضحة لحل قضايا الأنهار في إفريقيا كأساس للتعاون وأكد بأنه يرفض التصرفات الأحادية والتي ستكون سابقة تضر بكل القارة.

وتأتي زيارة الوزيرة ضمن الجولة الافريقية الثانية لوزيرة الخارجية لشرح موقف السودان من تطورات سد النهضة، وتعزيز علاقات السودان الخارجية مع الدول الأفريقية.

